Про це йдеться в законопроекті №8045
Дивися повний текст Кабмін пропонує повернути перевірки бізнесу без попередження.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 11:04
Кабмін пропонує повернути перевірки бізнесу без попередження
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін пропонує повернути перевірки бізнесу без попередження.
Додано: Вів 20 лют, 2018 12:15
...ну НЕ умееют они мыслить//работать по-другому!!!.. НЕ УМЕЮЮЮТ!!,. ну чешутся лапы волосатые схватить кого-то за глотку!!!..ну точно - страна гопников у власти - "кака была, така есть"..
Додано: Вів 20 лют, 2018 12:58
Думаю, что это "многоходовочка" для того, чтобы сейчас ВНЕЗАПНО грйс-мэн взял и "защитил" бизнес!
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