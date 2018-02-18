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Кабмін пропонує повернути
перевірки бізнесу без попередження

Кабмін пропонує повернути перевірки бізнесу без попередження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 11:04

Кабмін пропонує повернути перевірки бізнесу без попередження

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в законопроекті №8045

Дивися повний текст Кабмін пропонує повернути перевірки бізнесу без попередження.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 11:04

Коррупционерам не дает покоя работающий бизнес.
rudenko
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 11:07

Вечное движение по кругу!
papazina
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 11:40

Гоп-стоп, мы подошли из-за угла :)
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 12:15

...ну НЕ умееют они мыслить//работать по-другому!!!.. НЕ УМЕЮЮЮТ!!,. ну чешутся лапы волосатые схватить кого-то за глотку!!!..ну точно - страна гопников у власти - "кака была, така есть"..
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 12:58

Думаю, что это "многоходовочка" для того, чтобы сейчас ВНЕЗАПНО грйс-мэн взял и "защитил" бизнес!
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 17:42

Re: без попередження

туда-сюда, обратно! ничего не получается
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 21:53

Нова фаза циклу "дерегуляція~зарегуляція".
v_klymus
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