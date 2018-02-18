Про це йдеться в законопроекті №8045
Дивися повний текст Кабмін пропонує повернути перевірки бізнесу без попередження.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 11:04
Кабмін пропонує повернути перевірки бізнесу без попередження
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін пропонує повернути перевірки бізнесу без попередження.
Додано: Вів 20 лют, 2018 12:15
...ну НЕ умееют они мыслить//работать по-другому!!!.. НЕ УМЕЮЮЮТ!!,. ну чешутся лапы волосатые схватить кого-то за глотку!!!..ну точно - страна гопников у власти - "кака была, така есть"..
Додано: Вів 20 лют, 2018 12:58
Думаю, что это "многоходовочка" для того, чтобы сейчас ВНЕЗАПНО грйс-мэн взял и "защитил" бизнес!
Додано: Вів 20 лют, 2018 17:42
Re: без попередження
туда-сюда, обратно! ничего не получается
Додано: Сер 21 лют, 2018 00:44
А главное после этого писать про толпы инвесторов желающих инвестировать в Украину.
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:22
Re: Кабмін пропонує повернути перевірки бізнесу без попередж
Прежде чем критикам открывать рот, хотел бы напомнить, что за это правительство люди умирали на майдане!
Имейте совесть, злопыхатели!
Прокремлевский тролль.
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