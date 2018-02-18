Кабмін пропонує повернути перевірки бізнесу без попередження

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:49
Дваждыдвашник написав:
Прежде чем критикам открывать рот, хотел бы напомнить, что за это правительство люди умирали на майдане!
Имейте совесть, злопыхатели!
Вот прям конкретно за это правительство? Прям со списком в руках небось?
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Faceless
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Додано: Сер 21 лют, 2018 10:54
Faceless написав: Дваждыдвашник написав:
Прежде чем критикам открывать рот, хотел бы напомнить, что за это правительство люди умирали на майдане!
Имейте совесть, злопыхатели!
Вот прям конкретно за это правительство? Прям со списком в руках небось?
Уверен, что да.
Ведь кадровые назначения - пока единственное убедительное достижение майдана.
Прокремлевский тролль.
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Дваждыдвашник
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