Російський газовий монополіст "Газпром" з 1 по 17 лютого збільшив транзит природного газу через територію України на 21,7% до 221,3 млн куб. м на добу.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 11:50
"Газпром" збільшив транзит нафти через Україну
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Дивися повний текст "Газпром" збільшив транзит нафти через Україну.
Додано: Вів 20 лют, 2018 12:10
Додано: Вів 20 лют, 2018 13:52
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