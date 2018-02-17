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"Газпром" збільшив транзит
нафти через Україну

"Газпром" збільшив транзит нафти через Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 11:50

"Газпром" збільшив транзит нафти через Україну

Пропонуємо до обговорення:
Російський газовий монополіст "Газпром" з 1 по 17 лютого збільшив транзит природного газу через територію України на 21,7% до 221,3 млн куб. м на добу.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 11:50

а при чем здесь нефть?
sea6
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 12:10

  sea6 написав:а при чем здесь нефть?

Да какая разница?! И то и другое - позор.
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 13:52

  serg_vronsky написав: Да какая разница?! И то и другое - позор.

Почему позор?
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 14:15

  locustsucol написав: Почему позор?

Шо, хуже?!
Неужели гайба?...
serg_vronsky
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