Анонімний трейдер здійснив масштабну купівлю біткойнів в період, коли вартість криптовалюти досягала мінімуму, і тепер його статки наближаються до 1 млрд доларів.
Дивися повний текст Трейдер купив біткойнів на 400 мільйонів доларів під час обвалу.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 12:06
Трейдер купив біткойнів на 400 мільйонів доларів під час...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Трейдер купив біткойнів на 400 мільйонів доларів під час обвалу.
Додано: Вів 20 лют, 2018 12:06
хорошую прибыль трейдер получит когда продаст биткоины, а пока это памятник деньгам
Додано: Вів 20 лют, 2018 12:19
Интересно, как можно вот так с легкостью загнать 400 000 000 долларов за биткоины?? Вроде б все эти шаромыжные конторы-биржи имеют 100500 ограничений на вывод/ввод сумм?
Да и внимание государственных органов перевод в 400 млн. баксов должен как-то привлечь. Получается, можно гонять по 0.5 миллиарда баксов по миру просто так, рассказывая, что потратил на биткоины?
Додано: Вів 20 лют, 2018 13:53
В реальности этот трейдер попал на деньги, он купил 50 000 биткоинов 13.12.2017 в среднем по 17000 долларов за штуку и сейчас усреднился купив еще 40 000 по 10 000 долларов. По итогу он выйдет в прибыль, только когда биток будет по 13500 долларов.
https://bitinfocharts.com/ru/bitcoin/address/3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64
Додано: Вів 20 лют, 2018 15:24
а при чем тут декабрь? сделки били в феврале
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