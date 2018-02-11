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Трейдер купив біткойнів на 400
мільйонів доларів під час...

Трейдер купив біткойнів на 400 мільйонів доларів під час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 12:06

Трейдер купив біткойнів на 400 мільйонів доларів під час...

Пропонуємо до обговорення:
Анонімний трейдер здійснив масштабну купівлю біткойнів в період, коли вартість криптовалюти досягала мінімуму, і тепер його статки наближаються до 1 млрд доларів.

Дивися повний текст Трейдер купив біткойнів на 400 мільйонів доларів під час обвалу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 12:06

хорошую прибыль трейдер получит когда продаст биткоины, а пока это памятник деньгам
cuprum
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 12:19

Интересно, как можно вот так с легкостью загнать 400 000 000 долларов за биткоины?? Вроде б все эти шаромыжные конторы-биржи имеют 100500 ограничений на вывод/ввод сумм?
Да и внимание государственных органов перевод в 400 млн. баксов должен как-то привлечь. Получается, можно гонять по 0.5 миллиарда баксов по миру просто так, рассказывая, что потратил на биткоины?
siriys
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 13:53

В реальности этот трейдер попал на деньги, он купил 50 000 биткоинов 13.12.2017 в среднем по 17000 долларов за штуку и сейчас усреднился купив еще 40 000 по 10 000 долларов. По итогу он выйдет в прибыль, только когда биток будет по 13500 долларов.
https://bitinfocharts.com/ru/bitcoin/address/3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64
kulakov_a
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 15:24

  kulakov_a написав:В реальности этот трейдер попал на деньги, он купил 50 000 биткоинов 13.12.2017 в среднем по 17000 долларов за штуку и сейчас усреднился купив еще 40 000 по 10 000 долларов. По итогу он выйдет в прибыль, только когда биток будет по 13500 долларов. https://bitinfocharts.com/ru/bitcoin/address/3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64

а при чем тут декабрь? сделки били в феврале
link654
 
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