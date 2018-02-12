Відродження легенд не є новим явищем в автомобільній промисловості, але ми повинні визнати, що це можна зробити і у вражаючому стилі.
Дивися повний текст Ford повертає на конвеєр легендарну модель (фото).
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Додано: Вів 20 лют, 2018 12:11
Ford повертає на конвеєр легендарну модель (фото)
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Дивися повний текст Ford повертає на конвеєр легендарну модель (фото).
Додано: Вів 20 лют, 2018 12:12
я думал, модель "Т" решили воскресить... а так не совсем интересно
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