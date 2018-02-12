RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ford повертає на конвеєр
легендарну модель (фото)

Ford повертає на конвеєр легендарну модель (фото)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 12:11

Ford повертає на конвеєр легендарну модель (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Відродження легенд не є новим явищем в автомобільній промисловості, але ми повинні визнати, що це можна зробити і у вражаючому стилі.

Дивися повний текст Ford повертає на конвеєр легендарну модель (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80239
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 12:12

я думал, модель "Т" решили воскресить... а так не совсем интересно
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2792
З нами з: 03.02.13
Подякував: 274 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay, sal і 34 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Електромобілі Volkswagen «візьмуть курс» на Apple (фото)
R2 » Пон 19 лют, 2018 10:34
1 37
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лют, 2018 10:34
civ
Україні слід змінювати модель економіки – Гройсман 1 ... 14, 15, 16
R2 » Сер 07 лют, 2018 14:06
153 6660
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2018 17:24
Sommer
Німці підготували брутальний позашляховик «для Марса» (фото)
R2 » Сер 07 лют, 2018 00:43
1 99
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2018 00:43
antonivs3
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (12774)
20.02.2018 15:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.