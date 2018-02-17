Про це свідчать дані Держстату.
Дивися повний текст Україна стала активніше торгувати з Росією.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 12:38
Україна стала активніше торгувати з Росією
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна стала активніше торгувати з Росією.
Додано: Вів 20 лют, 2018 12:38
и при этом порошок во всю кричит чтобы ЕС ужесточило санкции по отношению к России, т.е. мы можем торговать, а вы нет; и на Мюнхенской это прекрасно показано, пустой зал при выступлении порошка, четверка не состоялась, министры Франции, Германии под детскими предлогами отказались встречаться...
Додано: Вів 20 лют, 2018 12:51
Так, за 2017 год Украина экспортировала в Мир товаров на 43,3 млрд долларов. Импорт составил 49,6 млрд долларов. Таким образом, Украина продолжает торговать с Миром себе в убыток – покупка товаров превысила продажу почти на 6,3 млрд долларов, передает Сегодня.
имхо
Додано: Вів 20 лют, 2018 13:20
Додано: Вів 20 лют, 2018 13:40
Мюнхенская речь Порошенко была для украинцев, и не для кого другого.
Нет, конечно, Штаты чем то подкармливают Петро Инкогнито за столь лояльную критику их геополитического противника, но не более того.
Миру Украина перестала быть интересной не потому, что Россия перестала быть агрессором, а потому что Украину устраивает статус кво. Точнее, не Украину, а ее власть во главе с Порошенко.
Вы правы, с Россией они (а не мы) нормально торгуют - последний пример, это закупка угля Криворожсталью. Но упаси вас боже купить российскую конфету на полке супермаркета. Завтра же там будет С14, громивший на выходных Россотрудничество...
А для внутреннего потребления есть страшилка о враге, без которой придется отвечать на неудобные вопросы об экономике, социальном обеспечении, коррупции, качестве дорог и порядке на улицах городов.
Далее ожидаю продолжения трендов - торговля с Россией будет расти, как растет сейчас, потому что бизнес всегда найдет себе дорогу. А антироссийская риторика от Порошенко и других представителей власти будет усиливаться, как усиливается уже (тема России отнимает не менее 80% речей Порошенко, а в Мюнхене - все 100%), потому что скоро выборы, и голосующие овечки должны дрожать в страхе
Додано: Вів 20 лют, 2018 13:41
Постепенно становится "нерукопожатным" в Европе, как когда-то Ющ
Додано: Вів 20 лют, 2018 13:49
Re: Україна стала активніше торгувати з Росією
не нужно перекручивать. россотрудничество громили по делу
Додано: Вів 20 лют, 2018 13:51
Re: Україна стала активніше торгувати з Росією
Через несколько лет все вернется на исходные позиции, С-14 и прочие недоумки, оставшись без финансирования разбегутся кто куда, а особо буйных власть найдет способ успокоит...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Вів 20 лют, 2018 13:52
дайте вгадаю. вугіллям. яке наше але торгується через мацкаляндію і яке дебіли міхо і семенченка віддали курченку і мацкалям
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