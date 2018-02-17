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Україна стала активніше
торгувати з Росією

Україна стала активніше торгувати з Росією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 12:38

Україна стала активніше торгувати з Росією

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Держстату.

Дивися повний текст Україна стала активніше торгувати з Росією.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 12:38

и при этом порошок во всю кричит чтобы ЕС ужесточило санкции по отношению к России, т.е. мы можем торговать, а вы нет; и на Мюнхенской это прекрасно показано, пустой зал при выступлении порошка, четверка не состоялась, министры Франции, Германии под детскими предлогами отказались встречаться...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 12:51

Так, за 2017 год Украина экспортировала в Мир товаров на 43,3 млрд долларов. Импорт составил 49,6 млрд долларов. Таким образом, Украина продолжает торговать с Миром себе в убыток – покупка товаров превысила продажу почти на 6,3 млрд долларов, передает Сегодня.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 12:52

А Турция - уже европейская страна? :)
Kanarej
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 13:20

  Kanarej написав:А Турция - уже европейская страна? :)

если чисто географически, то частично да https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 13:40

  Cactus написав:и при этом порошок во всю кричит чтобы ЕС ужесточило санкции по отношению к России, т.е. мы можем торговать, а вы нет; и на Мюнхенской это прекрасно показано, пустой зал при выступлении порошка, четверка не состоялась, министры Франции, Германии под детскими предлогами отказались встречаться...

Мюнхенская речь Порошенко была для украинцев, и не для кого другого.

Нет, конечно, Штаты чем то подкармливают Петро Инкогнито за столь лояльную критику их геополитического противника, но не более того.

Миру Украина перестала быть интересной не потому, что Россия перестала быть агрессором, а потому что Украину устраивает статус кво. Точнее, не Украину, а ее власть во главе с Порошенко.

Вы правы, с Россией они (а не мы) нормально торгуют - последний пример, это закупка угля Криворожсталью. Но упаси вас боже купить российскую конфету на полке супермаркета. Завтра же там будет С14, громивший на выходных Россотрудничество...

А для внутреннего потребления есть страшилка о враге, без которой придется отвечать на неудобные вопросы об экономике, социальном обеспечении, коррупции, качестве дорог и порядке на улицах городов.

Далее ожидаю продолжения трендов - торговля с Россией будет расти, как растет сейчас, потому что бизнес всегда найдет себе дорогу. А антироссийская риторика от Порошенко и других представителей власти будет усиливаться, как усиливается уже (тема России отнимает не менее 80% речей Порошенко, а в Мюнхене - все 100%), потому что скоро выборы, и голосующие овечки должны дрожать в страхе
Detractoris
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 13:41

  Cactus написав:и при этом порошок во всю кричит чтобы ЕС ужесточило санкции по отношению к России, т.е. мы можем торговать, а вы нет; и на Мюнхенской это прекрасно показано, пустой зал при выступлении порошка, четверка не состоялась, министры Франции, Германии под детскими предлогами отказались встречаться...

Постепенно становится "нерукопожатным" в Европе, как когда-то Ющ
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 13:49

Re: Україна стала активніше торгувати з Росією

  Detractoris написав:Но упаси вас боже купить российскую конфету на полке супермаркета. Завтра же там будет С14, громивший на выходных Россотрудничество...

А для внутреннего потребления есть страшилка о враге, без которой придется отвечать на неудобные вопросы об экономике, социальном обеспечении, коррупции, качестве дорог и порядке на улицах городов.


не нужно перекручивать. россотрудничество громили по делуЗображення
galex
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 13:51

Re: Україна стала активніше торгувати з Росією

Через несколько лет все вернется на исходные позиции, С-14 и прочие недоумки, оставшись без финансирования разбегутся кто куда, а особо буйных власть найдет способ успокоит...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 13:52

дайте вгадаю. вугіллям. яке наше але торгується через мацкаляндію і яке дебіли міхо і семенченка віддали курченку і мацкалям
kyiv7777
 
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