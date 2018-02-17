Україна стала активніше торгувати з Росією

Додано: Вів 20 лют, 2018 13:40

Cactus написав: и при этом порошок во всю кричит чтобы ЕС ужесточило санкции по отношению к России, т.е. мы можем торговать, а вы нет; и на Мюнхенской это прекрасно показано, пустой зал при выступлении порошка, четверка не состоялась, министры Франции, Германии под детскими предлогами отказались встречаться... и при этом порошок во всю кричит чтобы ЕС ужесточило санкции по отношению к России, т.е. мы можем торговать, а вы нет; и на Мюнхенской это прекрасно показано, пустой зал при выступлении порошка, четверка не состоялась, министры Франции, Германии под детскими предлогами отказались встречаться...

Мюнхенская речь Порошенко была для украинцев, и не для кого другого.Нет, конечно, Штаты чем то подкармливают Петро Инкогнито за столь лояльную критику их геополитического противника, но не более того.Миру Украина перестала быть интересной не потому, что Россия перестала быть агрессором, а потому что Украину устраивает статус кво. Точнее, не Украину, а ее власть во главе с Порошенко.Вы правы, с Россией они (а не мы) нормально торгуют - последний пример, это закупка угля Криворожсталью. Но упаси вас боже купить российскую конфету на полке супермаркета. Завтра же там будет С14, громивший на выходных Россотрудничество...А для внутреннего потребления есть страшилка о враге, без которой придется отвечать на неудобные вопросы об экономике, социальном обеспечении, коррупции, качестве дорог и порядке на улицах городов.Далее ожидаю продолжения трендов - торговля с Россией будет расти, как растет сейчас, потому что бизнес всегда найдет себе дорогу. А антироссийская риторика от Порошенко и других представителей власти будет усиливаться, как усиливается уже (тема России отнимает не менее 80% речей Порошенко, а в Мюнхене - все 100%), потому что скоро выборы, и голосующие овечки должны дрожать в страхе