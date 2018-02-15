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Подорожчання газу хочуть
розтягнути на 1,5 року - ЗМІ

Подорожчання газу хочуть розтягнути на 1,5 року - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 13:38

Подорожчання газу хочуть розтягнути на 1,5 року - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Уряд підготував ще один, абсолютно новий варіант змін до методики визначення ціни газу.

Дивися повний текст Подорожчання газу хочуть розтягнути на 1,5 року - ЗМІ.
R2
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RomanTik
 
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