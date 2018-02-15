Уряд підготував ще один, абсолютно новий варіант змін до методики визначення ціни газу.
Дивися повний текст Подорожчання газу хочуть розтягнути на 1,5 року - ЗМІ.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 13:38
Подорожчання газу хочуть розтягнути на 1,5 року - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Подорожчання газу хочуть розтягнути на 1,5 року - ЗМІ.
Додано: Вів 20 лют, 2018 13:38
будем резать хвост по частям?
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