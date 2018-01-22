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Дані НБУ щодо депозитних ставок 20 провідних вітчизняних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лют, 2018 13:41
Пропонуємо до обговорення:
Пропонуємо до вашої уваги український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, який розраховується НБУ спільно з агентством Thomson Reuters на основі номінальних ставок 20 провідних вітчизняних банків, які мають найбільший портфель вкладів фізичних осіб.
Дивися повний текст Дані НБУ щодо депозитних ставок 20 провідних вітчизняних банків станом на 19 лютого
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Додано: Вів 20 лют, 2018 13:41
А по каждому банку в отдельности, не? Зачем эта средняя температура по палате?
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