RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Новий земельний закон може
зробити "важчими" платіжки

Новий земельний закон може зробити "важчими" платіжки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 14:08

Новий земельний закон може зробити "важчими" платіжки

Пропонуємо до обговорення:
Депутати Київради остаточно затвердили переоцінку нормативно-грошової вартості землі

Дивися повний текст Новий земельний закон може зробити "важчими" платіжки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80239
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 14:08

Коли у вас будуть статті без таких ганебних дописів про "експертів" ?
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 463
З нами з: 27.08.15
Подякував: 165 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sal і 28 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Може згодитися: переговори Білорусі та МВФ законсервовано
R2 » П'ят 16 лют, 2018 22:05
8 401
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лют, 2018 18:21
tarikktv
Більше ніж удвічі: українців може чекати ще одне... 1, 2
R2 » П'ят 16 лют, 2018 16:25
17 1156
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лют, 2018 13:30
alex lem
Влада США хоче зробити SpaceX глобальним...
R2 » П'ят 16 лют, 2018 17:24
1 40
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лют, 2018 17:24
Джон
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (12774)
20.02.2018 15:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.