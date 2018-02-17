Депутати Київради остаточно затвердили переоцінку нормативно-грошової вартості землі
Дивися повний текст Новий земельний закон може зробити "важчими" платіжки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лют, 2018 14:08
Новий земельний закон може зробити "важчими" платіжки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новий земельний закон може зробити "важчими" платіжки.
Додано: Вів 20 лют, 2018 14:08
Коли у вас будуть статті без таких ганебних дописів про "експертів" ?
реклама
|