Розроблені урядом правила оренди квартир вигідні лише державі, вважає спеціаліст.
Дивися повний текст Експерт пояснив, у чому недолік нових правил оренди житла.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лют, 2018 14:13
Експерт пояснив, у чому недолік нових правил оренди житла
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт пояснив, у чому недолік нових правил оренди житла.
Додано: Вів 20 лют, 2018 15:40
можна скиглити й вигадувати, а можна й по закону: здаю 2 квартири площею до 100 сумарно, довготерміново, сплачую єдиний 3 група та єсв. ціни конкурентні, наймачі задоволені, хоч усі комун. на них. Про що мова? Гроші не великі, але чесні, навіть без фоп платив би, бо в цивілізованому світі подать ще вище, а нам же ш так хоца в цивілізацію!с кого почнемо? може з себе?
реклама
|