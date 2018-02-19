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Експерт пояснив, у чому недолік
нових правил оренди житла

Експерт пояснив, у чому недолік нових правил оренди житла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 14:13

Експерт пояснив, у чому недолік нових правил оренди житла

Пропонуємо до обговорення:
Розроблені урядом правила оренди квартир вигідні лише державі, вважає спеціаліст.

Дивися повний текст Експерт пояснив, у чому недолік нових правил оренди житла.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 14:13

Оставьте людей в покое!
Это их частная собственность.
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 14:27

Дякуемо! Надеюсь и про военный сбор не забыли?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 15:07

и сбор в пенсионный фонд надо добавить.
dima482
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 15:40

можна скиглити й вигадувати, а можна й по закону: здаю 2 квартири площею до 100 сумарно, довготерміново, сплачую єдиний 3 група та єсв. ціни конкурентні, наймачі задоволені, хоч усі комун. на них. Про що мова? Гроші не великі, але чесні, навіть без фоп платив би, бо в цивілізованому світі подать ще вище, а нам же ш так хоца в цивілізацію!с кого почнемо? може з себе?
noyesnoyes
 
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