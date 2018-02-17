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Ціни на автогаз знизилися
на 40 копійок за літр

Ціни на автогаз знизилися на 40 копійок за літр
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 14:31

Ціни на автогаз знизилися на 40 копійок за літр

Пропонуємо до обговорення:
З 19 на 20 лютого вартість скрапленого газу в низці мереж АЗС знизилася на 1-40 копійок за літр.

Дивися повний текст Ціни на автогаз знизилися на 40 копійок за літр.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 14:31

Ждем радостных речей от тех, кто возмущался подорожанием топлива. Если, конечно, они возмущались не за сребреник.
myshapiton
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