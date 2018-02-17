З 19 на 20 лютого вартість скрапленого газу в низці мереж АЗС знизилася на 1-40 копійок за літр.
Дивися повний текст Ціни на автогаз знизилися на 40 копійок за літр.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 14:31
Ціни на автогаз знизилися на 40 копійок за літр
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Дивися повний текст Ціни на автогаз знизилися на 40 копійок за літр.
Додано: Вів 20 лют, 2018 14:31
Ждем радостных речей от тех, кто возмущался подорожанием топлива. Если, конечно, они возмущались не за сребреник.
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