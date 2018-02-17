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Через податкову реформу Америка
стрімко нарощує розмір...

Через податкову реформу Америка стрімко нарощує розмір...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 14:44

Через податкову реформу Америка стрімко нарощує розмір...

Пропонуємо до обговорення:
Незабаром світ знову може заговорити про неминучий дефолт Сполучених Штатів з усіма наслідками для ринків і економік.

Дивися повний текст Через податкову реформу Америка стрімко нарощує розмір держборгу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 14:44

Перед тем, как "бежать" в другие валюты или металлы, лучше купить доллар и переждать волну "бегущих истеричек" вроде товарища Наймана.
"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит" - Зигмунд Фрейд
shev4uk
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