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У США хочуть посилити контроль за ринком криптовалют
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лют, 2018 14:47
Пропонуємо до обговорення:
Влада США, стривожена глобальним ажіотажем навколо Bitcoin і інших криптовалют, готується розглянути нові правила, введення яких призведе до посилення федерального контролю над цим класом активів, що зароджується.
Дивися повний текст У США хочуть посилити контроль за ринком криптовалют
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Додано: Вів 20 лют, 2018 14:47
Один кореец уже попробовал...
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