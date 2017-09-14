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Сбербанку Росії дозволили
купити в Україні два готелі у...

Сбербанку Росії дозволили купити в Україні два готелі у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 15:13

Сбербанку Росії дозволили купити в Україні два готелі у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі АМКУ.

Дивися повний текст Сбербанку Росії дозволили купити в Україні два готелі у екс-регіонала.
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