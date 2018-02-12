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Фізики з МТІ відкрили нову форму світла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лют, 2018 15:31
Пропонуємо до обговорення:
Для пояснення феномена була розроблена спеціальна фізична модель.
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R2
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Додано: Вів 20 лют, 2018 15:31
это путь к созданию фотонных двигателей
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a_steporuk
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