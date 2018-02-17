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Український аграрний експорт у
ЄС торік зріс на 1,2 млрд...

Український аграрний експорт у ЄС торік зріс на 1,2 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 15:41

Український аграрний експорт у ЄС торік зріс на 1,2 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
У 2017 році вартість експорту агропродовольчої продукції з України в ЄС зросла на 1,2 млрд євро (+27%).

Дивися повний текст Український аграрний експорт у ЄС торік зріс на 1,2 млрд євро.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 15:41

експорт був 1,2\0.27= 4,45 став 4,45+1,25=5,67, як в Аргентини
sdmitruk
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