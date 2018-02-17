У 2017 році вартість експорту агропродовольчої продукції з України в ЄС зросла на 1,2 млрд євро (+27%).
Дивися повний текст Український аграрний експорт у ЄС торік зріс на 1,2 млрд євро.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 15:41
Український аграрний експорт у ЄС торік зріс на 1,2 млрд...
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Дивися повний текст Український аграрний експорт у ЄС торік зріс на 1,2 млрд євро.
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