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Держказначейство: в Україні
95% місцевих бюджетів є...

Держказначейство: в Україні 95% місцевих бюджетів є...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 16:57

Держказначейство: в Україні 95% місцевих бюджетів є...

Пропонуємо до обговорення:
На рахунках Держказначейства місцевими бюджетами було розміщено 55,4 млрд гривень.

Дивися повний текст Держказначейство: в Україні 95% місцевих бюджетів є прибутковими.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 16:57

Ну если председатель казначейства не знает чем отличается профицит от прибыли и о профиците судит по остатакм на казначейских счетах, то это многое объясняет.
vitali_kalinin
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