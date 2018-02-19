На рахунках Держказначейства місцевими бюджетами було розміщено 55,4 млрд гривень.
Дивися повний текст Держказначейство: в Україні 95% місцевих бюджетів є прибутковими.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 16:57
Держказначейство: в Україні 95% місцевих бюджетів є...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держказначейство: в Україні 95% місцевих бюджетів є прибутковими.
Додано: Вів 20 лют, 2018 16:57
Ну если председатель казначейства не знает чем отличается профицит от прибыли и о профиците судит по остатакм на казначейских счетах, то это многое объясняет.
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