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НАБУ завело нову
справу на Насірова

НАБУ завело нову справу на Насірова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 16:59

НАБУ завело нову справу на Насірова

Пропонуємо до обговорення:
Національне антикорупційне бюро завело справу про хабар на звільненого главу ДФС Романа Насірова і перевіряє його рахунок у латвійському банку.

Дивися повний текст НАБУ завело нову справу на Насірова.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 19:16

Скучная и предсказуемая контора с громкими началами и бестолковыми продолжениями, созданая в угоду и для замыливания глаз западным друзьям. И сдается мне антикоррупционным судом это не исправить, тут проблема в головах.
Igorten
 
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