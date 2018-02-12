Національне антикорупційне бюро завело справу про хабар на звільненого главу ДФС Романа Насірова і перевіряє його рахунок у латвійському банку.
Дивися повний текст НАБУ завело нову справу на Насірова.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 16:59
НАБУ завело нову справу на Насірова
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НАБУ завело нову справу на Насірова.
Додано: Вів 20 лют, 2018 19:16
Скучная и предсказуемая контора с громкими началами и бестолковыми продолжениями, созданая в угоду и для замыливания глаз западным друзьям. И сдается мне антикоррупционным судом это не исправить, тут проблема в головах.
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