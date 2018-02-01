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Reuters: Євросоюз згортає
проект модернізації кордону з...

Reuters: Євросоюз згортає проект модернізації кордону з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 17:39

Reuters: Євросоюз згортає проект модернізації кордону з...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський союз закриває проект з модернізації та будівництва прикордонних контрольно-пропускних пунктів (КПП) з Україною, розпочатий ще в 2014 році, через сумніви в здатності Києва проводити реформи.

Дивися повний текст Reuters: Євросоюз згортає проект модернізації кордону з Україною.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 17:39

Наконец-то европейцы начинают понимать, что вливать сюда бабло бесполезно, все разворуют.
deniska
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 17:49

  deniska написав:Наконец-то европейцы начинают понимать, что вливать сюда бабло бесполезно, все разворуют.

написала тьотя Olena Vasina любителька міхо. знайдіть на facebook. доказів нуль, підтверджень нуль. а ви розповсюджуєте без перевірки. лажова ви канторка
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 18:59

  kyiv7777 написав:
  deniska написав:Наконец-то европейцы начинают понимать, что вливать сюда бабло бесполезно, все разворуют.

написала тьотя Olena Vasina любителька міхо. знайдіть на facebook. доказів нуль, підтверджень нуль. а ви розповсюджуєте без перевірки. лажова ви канторка

https://www.reuters.com/article/us-ukraine-eu-grants-exclusive/exclusive-eu-scraps-border-projects-as-ukraine-fatigue-grows-idUSKCN1G41GT?feedType=RSS&feedName=worldNews&utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=Feed%3A+Reuters%2FworldNews+%28Reuters+World+News%29
deniska
 
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