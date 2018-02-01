Reuters: Євросоюз згортає проект модернізації кордону з...
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Додано: Вів 20 лют, 2018 17:39
Пропонуємо до обговорення:
Європейський союз закриває проект з модернізації та будівництва прикордонних контрольно-пропускних пунктів (КПП) з Україною, розпочатий ще в 2014 році, через сумніви в здатності Києва проводити реформи.
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Reuters: Євросоюз згортає проект модернізації кордону з Україною
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R2
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Додано: Вів 20 лют, 2018 17:39
Наконец-то европейцы начинают понимать, что вливать сюда бабло бесполезно, все разворуют.
deniska
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Додано: Вів 20 лют, 2018 17:49
deniska написав:
Наконец-то европейцы начинают понимать, что вливать сюда бабло бесполезно, все разворуют.
написала тьотя Olena Vasina любителька міхо. знайдіть на facebook. доказів нуль, підтверджень нуль. а ви розповсюджуєте без перевірки. лажова ви канторка
kyiv7777
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Додано: Вів 20 лют, 2018 18:59
kyiv7777 написав: deniska написав:
Наконец-то европейцы начинают понимать, что вливать сюда бабло бесполезно, все разворуют.
написала тьотя Olena Vasina любителька міхо. знайдіть на facebook. доказів нуль, підтверджень нуль. а ви розповсюджуєте без перевірки. лажова ви канторка
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-eu-grants-exclusive/exclusive-eu-scraps-border-projects-as-ukraine-fatigue-grows-idUSKCN1G41GT?feedType=RSS&feedName=worldNews&utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=Feed%3A+Reuters%2FworldNews+%28Reuters+World+News%29
deniska
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