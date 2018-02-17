Про це повідомила прес-служба мерії.
Дивися повний текст У Києві припиняють працювати маршрутки: мерія почала розривати договори з перевізниками.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 18:17
У Києві припиняють працювати маршрутки: мерія почала...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві припиняють працювати маршрутки: мерія почала розривати договори з перевізниками.
Додано: Вів 20 лют, 2018 19:27
Кличко где-то закупил новые комфортабельные автобусы чтобы заменить маршрутки. Где он только их прячет.
back in USSR
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