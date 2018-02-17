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У Києві припиняють працювати
маршрутки: мерія почала...

У Києві припиняють працювати маршрутки: мерія почала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 18:17

У Києві припиняють працювати маршрутки: мерія почала...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба мерії.

Дивися повний текст У Києві припиняють працювати маршрутки: мерія почала розривати договори з перевізниками.
R2
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  R2 написав:У Києві припиняють працювати маршрутки: мерія почала розривати договори з перевізниками


Кличко где-то закупил новые комфортабельные автобусы чтобы заменить маршрутки. Где он только их прячет.
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