Про це свідчить рейтинг Global Outsourcing, складений асоціацією IAOP.
Дивися повний текст 18 українських IT-компаній потрапили до топ-100 найкращих аутсорсерів світу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лют, 2018 21:13
18 українських IT-компаній потрапили до топ-100...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 18 українських IT-компаній потрапили до топ-100 найкращих аутсорсерів світу.
Додано: Вів 20 лют, 2018 21:13
Intetics присутствует в рейтинге
А вот этих нету:
И это видно даже на скриншоте.
Что-то налажали в е-правде.
PS
в е-правде привели ссылку и скриншот на рейтинг 2017-года, а писали про рейтинг 2018-го.
Рейтинг 2018-го описан здесь:
Редакция, может хотя бы скриншот уберете, ну или статью поправите?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 27 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|