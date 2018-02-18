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18 українських IT-компаній
потрапили до топ-100...

18 українських IT-компаній потрапили до топ-100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 21:13

18 українських IT-компаній потрапили до топ-100...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить рейтинг Global Outsourcing, складений асоціацією IAOP.

Дивися повний текст 18 українських IT-компаній потрапили до топ-100 найкращих аутсорсерів світу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 21:13

Intetics присутствует в рейтинге https://www.iaop.org/Content/19/165/4701

А вот этих нету:
Также в рейтинг попало 6 новых компаний: AMC Bridge, Innovecs, Intellias, Infopulse, Itera, Artezio.


И это видно даже на скриншоте.

Что-то налажали в е-правде.

PS
в е-правде привели ссылку и скриншот на рейтинг 2017-года, а писали про рейтинг 2018-го.
Рейтинг 2018-го описан здесь: https://ain.ua/2018/02/20/18-it-kompanij-v-top-100-luchshix-autsorserov-mira, ссылка на pdf здесь: https://www.iaop.org/GlobalOutsourcing100

Редакция, может хотя бы скриншот уберете, ну или статью поправите?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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