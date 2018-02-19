Про це повідомила голова Державної казначейської служби України.
Дивися повний текст Україна продовжує отримувати податки з ОРДЛО - Держказначейство.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лют, 2018 21:32
Україна продовжує отримувати податки з ОРДЛО -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна продовжує отримувати податки з ОРДЛО - Держказначейство.
Додано: Вів 20 лют, 2018 21:32
Довольно неожиданная, как для меня новость, если, конечно, не фейк.Если не фейк, то тогда интересна структура уплачиваемых налогов.
Что бы понимать куда идти, надо знать где ты находишься.
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 26 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|