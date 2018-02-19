Про це повідомила голова Державної казначейської служби України.
Дивися повний текст Україна продовжує отримувати податки з ОРДЛО - Держказначейство.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 21:32
Україна продовжує отримувати податки з ОРДЛО -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна продовжує отримувати податки з ОРДЛО - Держказначейство.
Додано: Вів 20 лют, 2018 21:32
Довольно неожиданная, как для меня новость, если, конечно, не фейк.Если не фейк, то тогда интересна структура уплачиваемых налогов.
Что бы понимать куда идти, надо знать где ты находишься.
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