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Україна продовжує отримувати
податки з ОРДЛО -...

Україна продовжує отримувати податки з ОРДЛО -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 21:32

Україна продовжує отримувати податки з ОРДЛО -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила голова Державної казначейської служби України.

Дивися повний текст Україна продовжує отримувати податки з ОРДЛО - Держказначейство.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 21:32

Довольно неожиданная, как для меня новость, если, конечно, не фейк.Если не фейк, то тогда интересна структура уплачиваемых налогов.
Что бы понимать куда идти, надо знать где ты находишься.
Vicont-UA
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