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В Україну рвуться виробники
електромобілів - Омелян

В Україну рвуться виробники електромобілів - Омелян
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 21:47

В Україну рвуться виробники електромобілів - Омелян

Пропонуємо до обговорення:
Міністр пояснив, чого бракує інвесторам для початку роботи в нашій країні.

Дивися повний текст В Україну рвуться виробники електромобілів - Омелян.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 21:47

Вслід за "Райянейром"?
v_klymus
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 22:17

думаю что ближе к выборам Омельян пообещает електорату гиперлуп от Киева до Бердичева :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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