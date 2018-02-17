Міністр пояснив, чого бракує інвесторам для початку роботи в нашій країні.
Дивися повний текст В Україну рвуться виробники електромобілів - Омелян.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 21:47
В Україну рвуться виробники електромобілів - Омелян
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україну рвуться виробники електромобілів - Омелян.
Додано: Вів 20 лют, 2018 22:17
думаю что ближе к выборам Омельян пообещает електорату гиперлуп от Киева до Бердичева :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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