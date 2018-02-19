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В Україну рвуться виробники
електромобілів - Омелян

В Україну рвуться виробники електромобілів - Омелян
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 07:05

Re: В Україну рвуться виробники електромобілів - Омелян

Отличная новость!
Мировые корпорации выстраиваются в очередь за украинской ГТС, производители электромобилей рвутся в Украину..
У страны прекрасные инвестиционные перспективы. Скоро! (тм)
fokus
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 08:00

  fokus написав:Отличная новость! Мировые корпорации выстраиваются в очередь за украинской ГТС, производители электромобилей рвутся в Украину.. У страны прекрасные инвестиционные перспективы. Скоро! (тм)

Ну дык! Предвыборный год же!
Нас ждут сплошные перемоги)))
......
Опа, не успел отписаться, как оказалось, что мы великая газовая держава)))
https://news.finance.ua/ru/news/-/421033/ukraina-vtoraya-v-evrope-po-zapasam-gaza
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 21 лют, 2018 08:52, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 08:01

Это такая же история как со Starbucks в Киеве. Омельян умнее боксеров и он не назвал компании, которые будут в шоке от таких заявлений. С таким успехом можно сказать, что в Украину рвуться марсиане или люди из будущего.
olegpm16
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:48

Осталось принять следущие законы:
“О стимулировании развития электрического транспорта в Украине”;
“О стимулировании развития водного транспорта в Украине”;
“О стимулировании развития таксомоторного транспорта в Украине”;
“О стимулировании развития ПОДСТАВИТЬ СВОЕ в Украине”.
vetalok
 
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