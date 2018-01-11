Костянтин Ворушилін вважає, що представники МВФ не завжди розуміють реальну ситуацію в країні та економіці при здійсненні реформ.
Дивися повний текст Директор Фонду гарантування: МВФ не завжди правий.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 21:48
Директор Фонду гарантування: МВФ не завжди правий
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Дивися повний текст Директор Фонду гарантування: МВФ не завжди правий.
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