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Порошенко підписав закон щодо
Донбасу, який визнає РФ...

Порошенко підписав закон щодо Донбасу, який визнає РФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 23:14

Порошенко підписав закон щодо Донбасу, який визнає РФ...

Пропонуємо до обговорення:
Підписання президентом цього закону під час засідання Військового кабінету транслювалося на українських телеканалах.

Дивися повний текст Порошенко підписав закон щодо Донбасу, який визнає РФ державою-агресором.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 23:14

так а как жк https://news.finance.ua/ru/news/-/420989/ukraina-stala-aktivnee-torgovat-s-rossiej ...
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 23:26

  svetoch-10 написав:так а как жк https://news.finance.ua/ru/news/-/42098 ... -s-rossiej ...

торговля - это реальная экономика, а закон - это из области фантазий наших депутатов и чиновников... :mrgreen:
Тракторист
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