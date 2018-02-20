Підписання президентом цього закону під час засідання Військового кабінету транслювалося на українських телеканалах.
Дивися повний текст Порошенко підписав закон щодо Донбасу, який визнає РФ державою-агресором.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лют, 2018 23:14
Порошенко підписав закон щодо Донбасу, який визнає РФ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко підписав закон щодо Донбасу, який визнає РФ державою-агресором.
Додано: Вів 20 лют, 2018 23:14
так а как жк https://news.finance.ua/ru/news/-/420989/ukraina-stala-aktivnee-torgovat-s-rossiej ...
Додано: Вів 20 лют, 2018 23:26
торговля - это реальная экономика, а закон - это из области фантазий наших депутатов и чиновников...
реклама
|