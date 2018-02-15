Aspark Owl незабаром може стати найпотужнішою машиною в світі.
Дивися повний текст Японці створили електрокар, який розганяється швидше за Tesla.
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Додано: Вів 20 лют, 2018 23:42
Японці створили електрокар, який розганяється швидше за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Японці створили електрокар, який розганяється швидше за Tesla.
Додано: Вів 20 лют, 2018 23:42
Тех, кто может выложить 4.5 миллиона за непонятную игрушку, не интересуют поездки по городу. :)
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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