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Японці створили електрокар,
який розганяється швидше за...

Японці створили електрокар, який розганяється швидше за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 23:42

Японці створили електрокар, який розганяється швидше за...

Пропонуємо до обговорення:
Aspark Owl незабаром може стати найпотужнішою машиною в світі.

Дивися повний текст Японці створили електрокар, який розганяється швидше за Tesla.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 23:42

создали электромобиль, предназначенный для поездок по городу
...
Owl будет стоить $4,4 млн


Тех, кто может выложить 4.5 миллиона за непонятную игрушку, не интересуют поездки по городу. :)
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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