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Омелян назвав дату початку
будівництва колії для...

Омелян назвав дату початку будівництва колії для...
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 23:43

Омелян назвав дату початку будівництва колії для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр інфраструктури України.

Дивися повний текст Омелян назвав дату початку будівництва колії для експреса в "Бориспіль".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 23:43

4 миллиона грн - стоимость материалов для постройки 1 км пути. Взял отсюда, не думаю что у нас существенно отличаться будет http://www.mps-td.ru/site/raschet
Умножаем на 2 - т.к. 2 пути в обе стороны, это 8 миллионов грн.
Допустим, еще столько же будет стоить построить насыпь (хотя думаю меньше). Электрификация - пусть еще 5.
Плюс Работа подрядчиков еще +30%.
Итого, примерно стоимость 1 км жд пути, в обе стороны, 25 миллионов грн или около 1 млн. дол.

За эти 800 миллионов грн с ноля можно построить наземную ветку МЕТРО параллельно шоссе (от м. Красный Хутор до ап Борисполь 18 км + до г. Борисполь еще +4 км.), которая реально загрузится и будет востребованой всегда!

А не списанные польские электрички по существующей ветке жд пускать, а ломить за проезд в них, как за билет до Полтавы. Убл*дки ((
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 23:49

  EKO написав:4 миллиона грн - стоимость материалов для постройки 1 км пути. Взял отсюда, не думаю что у нас существенно отличаться будет http://www.mps-td.ru/site/raschet Умножаем на 2 - т.к. 2 пути в обе стороны, это 8 миллионов грн. Допустим, еще столько же будет стоить построить насыпь (хотя думаю меньше). Электрификация - пусть еще 5. Плюс Работа подрядчиков еще +30%. Итого, примерно стоимость 1 км жд пути, в обе стороны, 25 миллионов грн или около 1 млн. дол. За эти 800 миллионов грн с ноля можно построить наземную ветку МЕТРО параллельно шоссе (от м. Красный Хутор до ап Борисполь 18 км + до г. Борисполь еще +4 км.), которая реально загрузится и будет востребованой всегда! А не списанные польские электрички по существующей ветке жд пускать, а ломить за проезд в них, как за билет до Полтавы. Убл*дки ((

Чувак, от вокзала до аеропорта более 30км, вот и 800млн :-)
dotster
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 00:13

  dotster написав:
  EKO написав:4 миллиона грн - стоимость материалов для постройки 1 км пути. Взял отсюда, не думаю что у нас существенно отличаться будет http://www.mps-td.ru/site/raschet Умножаем на 2 - т.к. 2 пути в обе стороны, это 8 миллионов грн. Допустим, еще столько же будет стоить построить насыпь (хотя думаю меньше). Электрификация - пусть еще 5. Плюс Работа подрядчиков еще +30%. Итого, примерно стоимость 1 км жд пути, в обе стороны, 25 миллионов грн или около 1 млн. дол. За эти 800 миллионов грн с ноля можно построить наземную ветку МЕТРО параллельно шоссе (от м. Красный Хутор до ап Борисполь 18 км + до г. Борисполь еще +4 км.), которая реально загрузится и будет востребованой всегда! А не списанные польские электрички по существующей ветке жд пускать, а ломить за проезд в них, как за билет до Полтавы. Убл*дки ((

Чувак, от вокзала до аеропорта более 30км, вот и 800млн :-)


Вова, ты? :mrgreen:

Чувак, включи зрение: строить новые пути не будут: "Фактически работы будут выполняться только на стадии эстакады, которая соединит с трассой аэропорт “Борисполь”

За одну эстакаду с жд путями, прокладку 2 км ответвления на АП + ремонт старых польских электричек - 800 лямов не многовато ли отмыть решили?
1 вагон метро - новый, стоит от 500 тыс, если супермодный, то до 1 млн. дол.
Если пустить их по 3, с интервалом 15-20 минут, то на круг их нужно будет максимум 15.
Это еще 200-400 лямов грн.
На выходе имеем, максимум за 1 миллиард гривень - новую современную ветку метро в аэропорт, плюс на город Борисполь (60 тыс. жителей).
На выходе у вовы, за 800 млн. - имеем старые пути, польские бу электрички, с вероятной судьбой городской кольцевой - очередной памятник разгильдяйству. Думаю, 1 к 10, что к зиме ничего там не запустят.
EKO
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