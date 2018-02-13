Омелян назвав дату початку будівництва колії для...

Додано: Вів 20 лют, 2018 23:43

4 миллиона грн - стоимость материалов для постройки 1 км пути. Взял отсюда, не думаю что у нас существенно отличаться будет http://www.mps-td.ru/site/raschet

Умножаем на 2 - т.к. 2 пути в обе стороны, это 8 миллионов грн.

Допустим, еще столько же будет стоить построить насыпь (хотя думаю меньше). Электрификация - пусть еще 5.

Плюс Работа подрядчиков еще +30%.

Итого, примерно стоимость 1 км жд пути, в обе стороны, 25 миллионов грн или около 1 млн. дол.



За эти 800 миллионов грн с ноля можно построить наземную ветку МЕТРО параллельно шоссе (от м. Красный Хутор до ап Борисполь 18 км + до г. Борисполь еще +4 км.), которая реально загрузится и будет востребованой всегда!



А не списанные польские электрички по существующей ветке жд пускать, а ломить за проезд в них, как за билет до Полтавы. Убл*дки ((