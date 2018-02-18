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Загадки криптовалют: навіщо українські чиновники...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 лют, 2018 00:47
Пропонуємо до обговорення:
Невизначеність статусу криптовалют вносить плутанину і в питання, як саме декларувати біткойни.
Дивися повний текст Загадки криптовалют: навіщо українські чиновники декларують біткойни
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