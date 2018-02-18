Загадки криптовалют: навіщо українські чиновники...

Додано: Сер 21 лют, 2018 12:47

Почему это вдруг ничего нельзя проверить? Декларант предъявляет адрес, приватной подписью от этого адреса подписывает любое сообщение - всё, првоерка состоялась и при том достовернее чем в банке. Более того - вдино когда и сколько валюты поступило и ушо с этого адреса.

"физически ни увидеть, ни “пощупать” ее невозможно" - а деньги на банковском счёте можно пощупать? С криптой точно так же.