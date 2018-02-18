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Загадки криптовалют: навіщо
українські чиновники...

Загадки криптовалют: навіщо українські чиновники...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 00:47

Загадки криптовалют: навіщо українські чиновники...

Пропонуємо до обговорення:
Невизначеність статусу криптовалют вносить плутанину і в питання, як саме декларувати біткойни.

Дивися повний текст Загадки криптовалют: навіщо українські чиновники декларують біткойни.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 00:47

Самая же явная причина декларирования криптовалюты - возможность объяснить происхождение денег, активов и пассивов ростом курса криптовалюты на бирже, вот и вся суть. Вполне возможно что на самом деле никаких биткоинов никто не держит, доказать ничего не получится.
for-alexander
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 00:49

Re: Загадки криптовалют: навіщо українські чиновники...

объяснение происхождения капитала
for-alexander
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 12:47

Почему это вдруг ничего нельзя проверить? Декларант предъявляет адрес, приватной подписью от этого адреса подписывает любое сообщение - всё, првоерка состоялась и при том достовернее чем в банке. Более того - вдино когда и сколько валюты поступило и ушо с этого адреса.
"физически ни увидеть, ни “пощупать” ее невозможно" - а деньги на банковском счёте можно пощупать? С криптой точно так же.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:55

https://news.finance.ua/ru/news/-/411092
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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