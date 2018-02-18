Невизначеність статусу криптовалют вносить плутанину і в питання, як саме декларувати біткойни.
Дивися повний текст Загадки криптовалют: навіщо українські чиновники декларують біткойни.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 00:47
Загадки криптовалют: навіщо українські чиновники...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Загадки криптовалют: навіщо українські чиновники декларують біткойни.
Додано: Сер 21 лют, 2018 00:47
Самая же явная причина декларирования криптовалюты - возможность объяснить происхождение денег, активов и пассивов ростом курса криптовалюты на бирже, вот и вся суть. Вполне возможно что на самом деле никаких биткоинов никто не держит, доказать ничего не получится.
Додано: Сер 21 лют, 2018 00:49
Re: Загадки криптовалют: навіщо українські чиновники...
объяснение происхождения капитала
Додано: Сер 21 лют, 2018 12:47
Почему это вдруг ничего нельзя проверить? Декларант предъявляет адрес, приватной подписью от этого адреса подписывает любое сообщение - всё, првоерка состоялась и при том достовернее чем в банке. Более того - вдино когда и сколько валюты поступило и ушо с этого адреса.
"физически ни увидеть, ни “пощупать” ее невозможно" - а деньги на банковском счёте можно пощупать? С криптой точно так же.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС
Додано: Сер 21 лют, 2018 21:55
https://news.finance.ua/ru/news/-/411092
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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