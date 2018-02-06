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Курс біткойна перевалив за $11 000
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 лют, 2018 01:08
Пропонуємо до обговорення:
Криптовалюта Bitcoin за добу подорожчала на 6,88% до 11,590 тис. доларів. Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap.
Дивися повний текст Курс біткойна перевалив за $11 000
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Додано: Сер 21 лют, 2018 01:08
сколько пузырь не надувай, все равно лопнет, рано или поздно
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