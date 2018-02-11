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Співзасновник Facebook: «БОД
потрібно вводити вже зараз»

Співзасновник Facebook: «БОД потрібно вводити вже зараз»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 07:10

Співзасновник Facebook: «БОД потрібно вводити вже зараз»

Пропонуємо до обговорення:
У своїй новій книжці Х'юз пише, що БОД потрібно вводити вже зараз, коли через несправедливий перерозподіл ресурсів прірва між багатими і бідними з кожним роком тільки збільшується.

Дивися повний текст Співзасновник Facebook: «БОД потрібно вводити вже зараз».
R2
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