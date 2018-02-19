Загальна сума державного і гарантованого боргу України станом на 1 січня склала 2,14 трильйона гривень.
Дивися повний текст Держборг України перевищив два трильйони гривень.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 10:18
Держборг України перевищив два трильйони гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держборг України перевищив два трильйони гривень.
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:19
Re: Держборг України перевищив два трильйони гривень
Ах, проклятый кровавый тиран Янукович и его премьер Азаров, это все они!!!
Держите их!
Прокремлевский тролль.
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:57
Пугает не столько размер госдолга, сколько стоимость его обслуживания.
Ведь зарабатывая на девальвации гривны, власть весь внешний долг увеличила кратно стоимости валюты в гривнах - то есть в 3.5 раза на сегодня за 4 года.
При этом доходы бюджета увеличились в 2 раза (что логично, так как внутренний рынок при девальвации не растет, а наоборот сжимается).
В итоге сегодня уже 20% (Карл) всех доходов Бюджета идут на погашение процентов и срочных платежей по основному долгу.
В дополнение к этому, существенно выросли расходы на оборону (причем на ментов больше, чем на армию, но это требует отдельного обсуждения) и на любимых всеми Президента, Кабмин и ВР, вследствие чего доля социальных расходов уменьшилась просто радикально! Бюджет попросту не способен финансировать даже самые базовые расходы социальной сферы.
А ведь есть еще и огромный (порядка 200 млрд грн в год) дефицит Пенсионного фонда, формирующийся за счет уменьшения количества занятых (эмиграция) при сохранении, или увеличении количества пенсионеров.
Поэтому мы и видим "реформы", которые с одной стороны забирают и забирают социальные гарантии, с другой - увеличивают фискальное давление с помощью налогов, акцизов и запредельной стоимости гос. услуг и услуг гос. монополий.
Фактически, сегодня народ Украины - это та корова, которую, как считает власть, нужно меньше кормить и больше доить. При этом власть сама не хочет есть меньше...
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