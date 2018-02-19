Держборг України перевищив два трильйони гривень

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Detractoris написав:Да неужели? Первое - докажу свою правоту на раз-два! Покажите источник фондирования, доступный Украине, дешевле кредитов МВФ! Хотя бы один! Только пож-ста, не надо умничать и пользоваться рецептом имени Яценюка/Гонтаревой - занять на внутреннем рынке в гривне и дежурный раз обесценить гривну. Потому что это может быть дешевле только в больном сознании наших 'реформаторов'
Чтобы доказать свою "правоту" вам необходимо для начала привести ставку конкретных траншей, которые рефинансируются, и показать, что она ниже ставки МВФ, по которой их могут рефинансировать. Вы не приводите ни того ни другого, потому утверждение голословное. Аналогичная ситуация и со вторым - что и сколько будет рефинансировано вам то точно неизвестно
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Украина не договорилась с МВФ о 5м транше в 1,9 млрд. Требование МВФ заморозка зарплат, повышение цен на газ и анти коррупционный суд. Без этих средств проблемно обслуживание долга и повышается вероятность девальвации. Украинская власть пытается договориться с КНР на 7 млрд. Чем то напоминает ситуацию с Россией. Интересно чего китайцы захотят? Конечно общей границы нет, но мирный десант в 10 млн. вполне возможен.
Faceless написав: Чтобы доказать свою "правоту" вам необходимо для начала привести ставку конкретных траншей, которые рефинансируются, и показать, что она ниже ставки МВФ, по которой их могут рефинансировать. Вы не приводите ни того ни другого, потому утверждение голословное. Аналогичная ситуация и со вторым - что и сколько будет рефинансировано вам то точно неизвестно
Да я вообще подверг сомнению возможность рефинансирования этих долгов. Это была ваша додумка. На что я прокомментировал, что если такая возможность и имеется, то это будет дороже, потому что кредиты МВФ - самый дешевый источник фондирования, доступный Украине, и спорить об обратном просто неинтересно, потому что глупо.
При этом важно понимать, что условия, на которых даются эти кредиты, ничего общего с реформированием экономики не имеют, и нацелены на сужение внутреннего рынка.
Поэтому я за выход из положения через количественное смягчение. Но только при условии, что нехорошие люди с Банковой и Институтской не будут валюту вымывать из страны посредством искусственной девальвации гривны, чем они промышляли в 2014-2015