Держборг України перевищив два трильйони гривень

Додано: Сер 21 лют, 2018 22:41

Faceless написав: Чтобы доказать свою "правоту" вам необходимо для начала привести ставку конкретных траншей, которые рефинансируются, и показать, что она ниже ставки МВФ, по которой их могут рефинансировать. Вы не приводите ни того ни другого, потому утверждение голословное. Аналогичная ситуация и со вторым - что и сколько будет рефинансировано вам то точно неизвестно Чтобы доказать свою "правоту" вам необходимо для начала привести ставку конкретных траншей, которые рефинансируются, и показать, что она ниже ставки МВФ, по которой их могут рефинансировать. Вы не приводите ни того ни другого, потому утверждение голословное. Аналогичная ситуация и со вторым - что и сколько будет рефинансировано вам то точно неизвестно

Да я вообще подверг сомнению возможность рефинансирования этих долгов. Это была ваша додумка. На что я прокомментировал, что если такая возможность и имеется, то это будет дороже, потому что кредиты МВФ - самый дешевый источник фондирования, доступный Украине, и спорить об обратном просто неинтересно, потому что глупо.При этом важно понимать, что условия, на которых даются эти кредиты, ничего общего с реформированием экономики не имеют, и нацелены на сужение внутреннего рынка.Поэтому я за выход из положения через количественное смягчение. Но только при условии, что нехорошие люди с Банковой и Институтской не будут валюту вымывать из страны посредством искусственной девальвации гривны, чем они промышляли в 2014-2015