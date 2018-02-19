Держборг України перевищив два трильйони гривень

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Detractoris написав:Да неужели? Первое - докажу свою правоту на раз-два! Покажите источник фондирования, доступный Украине, дешевле кредитов МВФ! Хотя бы один! Только пож-ста, не надо умничать и пользоваться рецептом имени Яценюка/Гонтаревой - занять на внутреннем рынке в гривне и дежурный раз обесценить гривну. Потому что это может быть дешевле только в больном сознании наших 'реформаторов'
Чтобы доказать свою "правоту" вам необходимо для начала привести ставку конкретных траншей, которые рефинансируются, и показать, что она ниже ставки МВФ, по которой их могут рефинансировать. Вы не приводите ни того ни другого, потому утверждение голословное. Аналогичная ситуация и со вторым - что и сколько будет рефинансировано вам то точно неизвестно
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Украина не договорилась с МВФ о 5м транше в 1,9 млрд. Требование МВФ заморозка зарплат, повышение цен на газ и анти коррупционный суд. Без этих средств проблемно обслуживание долга и повышается вероятность девальвации. Украинская власть пытается договориться с КНР на 7 млрд. Чем то напоминает ситуацию с Россией. Интересно чего китайцы захотят? Конечно общей границы нет, но мирный десант в 10 млн. вполне возможен.
Faceless написав: Чтобы доказать свою "правоту" вам необходимо для начала привести ставку конкретных траншей, которые рефинансируются, и показать, что она ниже ставки МВФ, по которой их могут рефинансировать. Вы не приводите ни того ни другого, потому утверждение голословное. Аналогичная ситуация и со вторым - что и сколько будет рефинансировано вам то точно неизвестно
Да я вообще подверг сомнению возможность рефинансирования этих долгов. Это была ваша додумка. На что я прокомментировал, что если такая возможность и имеется, то это будет дороже, потому что кредиты МВФ - самый дешевый источник фондирования, доступный Украине, и спорить об обратном просто неинтересно, потому что глупо.
При этом важно понимать, что условия, на которых даются эти кредиты, ничего общего с реформированием экономики не имеют, и нацелены на сужение внутреннего рынка.
Поэтому я за выход из положения через количественное смягчение. Но только при условии, что нехорошие люди с Банковой и Институтской не будут валюту вымывать из страны посредством искусственной девальвации гривны, чем они промышляли в 2014-2015
Faceless написав: Чтобы доказать свою "правоту" вам необходимо для начала привести ставку конкретных траншей, которые рефинансируются, и показать, что она ниже ставки МВФ, по которой их могут рефинансировать. Вы не приводите ни того ни другого, потому утверждение голословное. Аналогичная ситуация и со вторым - что и сколько будет рефинансировано вам то точно неизвестно
Да я вообще подверг сомнению возможность рефинансирования этих долгов. Это была ваша додумка. На что я прокомментировал, что если такая возможность и имеется, то это будет дороже, потому что кредиты МВФ - самый дешевый источник фондирования, доступный Украине, и спорить об обратном просто неинтересно, потому что глупо.
Твои додумки (по крайней мере в этой теме) были 20% бюджета на обслуживание долгов и о каком-то "реальным числитете". Спорить о додумках действительно неинтересно - ты же никаких доказательств не приводишь.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Треба виплатити 306 мілярдів, а виплатять 138. Решту перекредитують. Виплатять більше, ніж відсотки по боргам. Так що все по плану.
Вы, как всегда, не внимательны к цифрам. Новых долгов сделают на 206 миллиардов, а старых выплатят на 175. Да и сам дефицит бюджета в 75 млрд. тоже нужно покрывать. Не случайно на конец 18-го запланированы следующие параметры госдолга
Предельный объем государственного долга на 31 декабря 2018 года – 1 трлн 999 млрд 347 млн 176,8 тыс. грн, предельный объем гарантированного государством долга – 747 млрд 551 млн 11,7 тыс. грн.
Вот только не факт что смогут новых долгов набрать на 206 млрд. Пока желающих давать в долг Украине не особо видать. Один МВФ и тот с кучей условий, выполнять которые в предвыборный год неохота ни одной украинской политической силе. Ест вариант набрать евробондами. Но там такие процентные ставки - закачаешься.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Еще раз прошу прощения - занять планируется не 206, а 230 млрд., а выплатить всего 175. Т.е. только благодаря этому госдолг увеличится на 45 млрд. В реальности же займов у меня сомнений нет https://ru.investing.com/rates-bonds/uk ... ment-bonds Годовые облигации дают 16,5% дохода, 3-х летки - 15,5 И это означает, что внутренних инвестиций снова не будет - зачем банка кредитовать реальный сектор, если можно безрисково зарабатывать почти 50 коп на гривну вложений всего за 3 года?