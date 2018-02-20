Кілька банків викликають побоювання у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), повідомив директор-розпорядник ФГВФО Костянтин Ворушилін.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 10:30
Кілька банків викликають побоювання у Фонду гарантування...
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Дивися повний текст Кілька банків викликають побоювання у Фонду гарантування вкладів - глава Фонду.
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