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Кілька банків викликають побоювання у Фонду гарантування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 лют, 2018 10:30
Пропонуємо до обговорення:
Кілька банків викликають побоювання у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), повідомив директор-розпорядник ФГВФО Костянтин Ворушилін.
Дивися повний текст Кілька банків викликають побоювання у Фонду гарантування вкладів - глава Фонду
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Додано: Сер 21 лют, 2018 10:30
Очень информативно!
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serg_vronsky
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