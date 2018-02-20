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Кілька банків викликають
побоювання у Фонду гарантування...

Кілька банків викликають побоювання у Фонду гарантування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:30

Кілька банків викликають побоювання у Фонду гарантування...

Пропонуємо до обговорення:
Кілька банків викликають побоювання у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), повідомив директор-розпорядник ФГВФО Костянтин Ворушилін.

Дивися повний текст Кілька банків викликають побоювання у Фонду гарантування вкладів - глава Фонду.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 10:30

Очень информативно!
"Если где-то кое-кто у нас порой..." (с)
serg_vronsky
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