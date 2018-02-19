Про це повідомив експерт вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд
Дивися повний текст Експерт назвав головну причину ймовірної девальвації гривні.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 11:26
Експерт назвав головну причину ймовірної девальвації гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт назвав головну причину ймовірної девальвації гривні.
Додано: Сер 21 лют, 2018 11:26
Не будет ни какой девальвации. До выборов полёт стабильный. Тем более без МВФ и прочих умников - среди ворья дурнив себе зашморк мылом тереть у нас нема. Тоже и с инфляцией - не на очень много больше прошлогодней.
Население в итоге само, как обычно, добровольно выручит государство и оплатит ВСЁ. Ловкость рук и ни какого мошенничества! После очередных выборов режима всё с начала.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Сер 21 лют, 2018 13:14
Re: Експерт назвав головну причину ймовірної девальвації гри
Посмотрите на курс на минфине и запомните: когда "иксперди" начинают говорить о девальвации - будет ревальвация. И наоборот - когда лера200баксов и "оналитеги" кричат шо "всестабильно просто пенсионери скупили дол" - вот тут будет реальная девальвация. Сцуки 4 года водят за нос. Хотя какие там 4, все 27 лет
Додано: Сер 21 лют, 2018 13:30
R2 треба називати і причини імовірної ревальвації та строки в які це можливо, а то інакше все це схоже на "вброс" того хто купив долар по 29
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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