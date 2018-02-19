Експерт назвав головну причину ймовірної девальвації гривні

Додано: Сер 21 лют, 2018 11:26

Не будет ни какой девальвации. До выборов полёт стабильный. Тем более без МВФ и прочих умников - среди ворья дурнив себе зашморк мылом тереть у нас нема. Тоже и с инфляцией - не на очень много больше прошлогодней.

Население в итоге само, как обычно, добровольно выручит государство и оплатит ВСЁ. Ловкость рук и ни какого мошенничества! После очередных выборов режима всё с начала.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).