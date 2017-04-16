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Анкара поки не дає дозволу
"Газпрому" на наземну частину...

Анкара поки не дає дозволу "Газпрому" на наземну частину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 11:37

Анкара поки не дає дозволу "Газпрому" на наземну частину...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, знайомі з ситуацією.

Дивися повний текст Анкара поки не дає дозволу "Газпрому" на наземну частину «Турецького потоку» - Reuters.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 11:37

И не дадут... пока с курдами не разберутся.
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 12:08

ятаган в дупу)
sdmitruk
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 12:09

  serg_vronsky написав:И не дадут... пока с курдами не разберутся.

одні вже з курдами розібралися))
sdmitruk
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 12:23

Re: Анкара поки не дає дозволу "Газпрому" на наземну частину

Ерунда. Бизнес и ни чего личного. Тем более с газом. Хоккей РФ - Норвегия 6:1.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 12:35

  mister-svet написав:Ерунда. Бизнес и ни чего личного. Тем более с газом. Хоккей РФ - Норвегия 6:1.

Конечно... с астматиками можно 6:1 выигрывать...
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 12:43

  serg_vronsky написав:
  mister-svet написав:Ерунда. Бизнес и ни чего личного. Тем более с газом. Хоккей РФ - Норвегия 6:1.

Конечно... с астматиками можно 6:1 выигрывать...


Так может сократится доля Норвегии и на газовом Олимпе Европы после запуска новых труб Газпрома + загрузят бывшую украинской трубу.
Востаннє редагувалось mister-svet в Сер 21 лют, 2018 14:20, всього редагувалось 1 раз.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 12:57

  mister-svet написав: Так может сократится доля Норвегии и на газовом Олимпе Европы после запуска новых труб Газпрома + загрузят украинскую трубу.

Дык... куды ж им ещё сокращаться? И так третьи... после Украины...
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 13:26

Путин дотянет свой газопровод до турецкого берега и остановится. И тут на пляже появится хитромудрый "партнёр" Эрдоган и начнёт загибать пальцы на своих обеих руках.
warlamp
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