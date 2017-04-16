Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, знайомі з ситуацією.
Дивися повний текст Анкара поки не дає дозволу "Газпрому" на наземну частину «Турецького потоку» - Reuters.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 лют, 2018 11:37
Анкара поки не дає дозволу "Газпрому" на наземну частину...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Анкара поки не дає дозволу "Газпрому" на наземну частину «Турецького потоку» - Reuters.
Додано: Сер 21 лют, 2018 12:09
Додано: Сер 21 лют, 2018 12:23
Re: Анкара поки не дає дозволу "Газпрому" на наземну частину
Ерунда. Бизнес и ни чего личного. Тем более с газом. Хоккей РФ - Норвегия 6:1.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Сер 21 лют, 2018 12:35
Додано: Сер 21 лют, 2018 12:43
Так может сократится доля Норвегии и на газовом Олимпе Европы после запуска новых труб Газпрома + загрузят бывшую украинской трубу.
Востаннє редагувалось mister-svet в Сер 21 лют, 2018 14:20, всього редагувалось 1 раз.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Сер 21 лют, 2018 12:57
Додано: Сер 21 лют, 2018 13:26
Путин дотянет свой газопровод до турецкого берега и остановится. И тут на пляже появится хитромудрый "партнёр" Эрдоган и начнёт загибать пальцы на своих обеих руках.
Зараз переглядають цей форум: Detractoris і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|