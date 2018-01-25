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Данилюк повідомив, про що
не вдалося домовитися з МВФ

Данилюк повідомив, про що не вдалося домовитися з МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 12:33

Данилюк повідомив, про що не вдалося домовитися з МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Під час візиту представників МВФ до України сторони не змогли досягти остаточної домовленості щодо створення Антикорупційного суду та енергетичної реформи.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 12:33

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А выглядело совсем по-другому...
serg_vronsky
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