Під час візиту представників МВФ до України сторони не змогли досягти остаточної домовленості щодо створення Антикорупційного суду та енергетичної реформи.
Дивися повний текст Данилюк повідомив, про що не вдалося домовитися з МВФ.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 12:33
Данилюк повідомив, про що не вдалося домовитися з МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данилюк повідомив, про що не вдалося домовитися з МВФ.
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