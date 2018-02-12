Цю інформацію підтвердив власник і керівник компанії Андрій Бродський.
Дивися повний текст Українська компанія побудує в Ізраїлі завод з переробки титанової сировини.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 12:40
Українська компанія побудує в Ізраїлі завод з переробки...
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Дивися повний текст Українська компанія побудує в Ізраїлі завод з переробки титанової сировини.
Додано: Сер 21 лют, 2018 12:48
И чего хорошего? Не лучше ли детям израилевым этот завод в Украине построить. Ближе к сырью и дармовой рабсиле? Украинских единоверцев опасаются?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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