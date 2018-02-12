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Українська компанія побудує в
Ізраїлі завод з переробки...

Українська компанія побудує в Ізраїлі завод з переробки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 12:40

Українська компанія побудує в Ізраїлі завод з переробки...

Пропонуємо до обговорення:
Цю інформацію підтвердив власник і керівник компанії Андрій Бродський.

Дивися повний текст Українська компанія побудує в Ізраїлі завод з переробки титанової сировини.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 12:40

Да... с белым в Израиле напряженка...
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 12:48

И чего хорошего? Не лучше ли детям израилевым этот завод в Украине построить. Ближе к сырью и дармовой рабсиле? Украинских единоверцев опасаются?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 12:53

Отсталая страна должна заниматься только добычей сырья
back in USSR
slavek
 
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