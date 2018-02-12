Прикордонна служба Польщі проводить перевірки фірм під кутом нелегального працевлаштування іноземців.
Дивися повний текст Більшість нелегальних працівників у Польщі виявилися українцями.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 13:24
Більшість нелегальних працівників у Польщі виявилися...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більшість нелегальних працівників у Польщі виявилися українцями.
Додано: Сер 21 лют, 2018 13:39
У Польщі легально працюють понад мільйон українців. На цьому фоні якісь 126 нелегалів - це взагалі ніщо.
Додано: Сер 21 лют, 2018 13:41
vitali_kalinin, саме так. Люди з Західної України не будуть більше працювати на курортах Тюмені, Нефтеюганська та Самотлора. Замість цього їм доведеться страждати в нелюдському кліматі Євросоюзу. :)
Додано: Сер 21 лют, 2018 14:10
Re: Більшість нелегальних працівників у Польщі виявилися...
Хрен их оттуда выгонишь. Им Польша не нужна, с кем ни разговаривал все довольны и менять на климат ЕС никто не хочет. Вахту отработали и дома гуляют, все счастливы который год и за работу держаться.
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