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Більшість нелегальних працівників
у Польщі виявилися...

Більшість нелегальних працівників у Польщі виявилися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 13:24

Більшість нелегальних працівників у Польщі виявилися...

Пропонуємо до обговорення:
Прикордонна служба Польщі проводить перевірки фірм під кутом нелегального працевлаштування іноземців.

Дивися повний текст Більшість нелегальних працівників у Польщі виявилися українцями.
R2
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Началось )))
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У Польщі легально працюють понад мільйон українців. На цьому фоні якісь 126 нелегалів - це взагалі ніщо.
Sharpe
 
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vitali_kalinin, саме так. Люди з Західної України не будуть більше працювати на курортах Тюмені, Нефтеюганська та Самотлора. Замість цього їм доведеться страждати в нелюдському кліматі Євросоюзу. :)
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 14:10

Re: Більшість нелегальних працівників у Польщі виявилися...

  Sharpe написав:Люди з Західної України не будуть більше працювати на курортах Тюмені, Нефтеюганська та Самотлора. Замість цього їм доведеться страждати в нелюдському кліматі Євросоюзу. :)

Хрен их оттуда выгонишь. Им Польша не нужна, с кем ни разговаривал все довольны и менять на климат ЕС никто не хочет. Вахту отработали и дома гуляют, все счастливы который год и за работу держаться.
Попаданец
 
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