Державна фіскальна служба в місті Києві нарахувала вже 200 мільйонерів, що в два рази більше, ніж торік.
Дивися повний текст Кількість столичних мільйонерів збільшилася вдвічі - ДФС.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 13:33
Кількість столичних мільйонерів збільшилася вдвічі - ДФС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кількість столичних мільйонерів збільшилася вдвічі - ДФС.
Додано: Сер 21 лют, 2018 13:33
Интерестно, какой процент из этих миллионеров связан с политикой?))))
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