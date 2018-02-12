RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кількість столичних мільйонерів
збільшилася вдвічі - ДФС

Кількість столичних мільйонерів збільшилася вдвічі - ДФС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 13:33

Кількість столичних мільйонерів збільшилася вдвічі - ДФС

Пропонуємо до обговорення:
Державна фіскальна служба в місті Києві нарахувала вже 200 мільйонерів, що в два рази більше, ніж торік.

Дивися повний текст Кількість столичних мільйонерів збільшилася вдвічі - ДФС.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80268
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 13:33

Интерестно, какой процент из этих миллионеров связан с политикой?))))
link654
 
Повідомлень: 315
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Detractoris і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ТОП-7 біткойн-мільйонерів Одеси (інфографіка)
R2 » Суб 17 лют, 2018 14:18
7 499
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 лют, 2018 14:22
драйвер
Кількість інтернет-користувачів в Україні скоротилася
R2 » П'ят 19 січ, 2018 12:56
3 248
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лют, 2018 18:43
ayo11_zoya
З падінням курсу Bitcoin кількість транзакцій, що... 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 22 гру, 2017 11:23
35 2929
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2018 10:40
ZINCHENKO
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.