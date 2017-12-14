Інституції ЄС готові здійснювати фінансування інфраструктурних проектів, які спрямовані на зближення українських транспортних коридорів з європейськими.
Дивися повний текст ЄС готовий частково профінансувати покращення української інфраструктури.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 13:55
ЄС готовий частково профінансувати покращення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄС готовий частково профінансувати покращення української інфраструктури.
Додано: Сер 21 лют, 2018 13:55
Почему бы один раз евро колею из Европы до Киева и всё?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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