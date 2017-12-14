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ЄС готовий частково
профінансувати покращення...

ЄС готовий частково профінансувати покращення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 13:55

ЄС готовий частково профінансувати покращення...

Пропонуємо до обговорення:
Інституції ЄС готові здійснювати фінансування інфраструктурних проектів, які спрямовані на зближення українських транспортних коридорів з європейськими.

Дивися повний текст ЄС готовий частково профінансувати покращення української інфраструктури.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 13:55

Почему бы один раз евро колею из Европы до Киева и всё?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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